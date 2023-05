Migranti, Texas invia centinaia di soldati a confine col Messico

(ANSA) - WASHINGTON, 08 MAG - Anche il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha inviato centinaia di soldati della Guardia nazionale al confine col Messico per fronteggiare l'emergenza migranti, che si tema esploda da giovedì, quando scadrà il titolo 42, ossia la misura introdotta da Donald Trump che consente di respingere i richiedenti asilo a causa della pandemia.

Il presidente americano Joe Biden ha già mandato 1.500 militari alla frontiera sud per far fronte alle stesse preoccupazioni. (ANSA).