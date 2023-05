In Serbia e Republika Srpska celebrata Giornata della Vittoria

(ANSAmed) - BELGRADO, 09 MAG - La Giornata della Vittoria sul nazifascismo nella Seconda Guerra Mondiale è stata celebrata oggi con cerimonie commemorative in Serbia e nella Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia-Erzegovina. Il ministro della difesa serbo Milos Vucevic, in rappresentanza del presidente Aleksandar Vucic, ha presieduto la cerimonia centrale al memoriale al Milite Ignoto sulla collina di Avala, alle porte di Belgrado, dove ha deposto una corona di fiori in omaggio alle migliaia di caduti serbi e sovietici nella lotta contro gli occupanti nazisti. Cerimonie analoghe si sono tenute a Belgrado e Novi Sad, con raduni intorno ai monumenti ai caduti. A Banja Luka, capoluogo della Republika Srpska, si è svolta oggi una marcia del Reggimento degli Immortali, con migliaia di persone sfilate in corteo mostrando le foto dei loro cari e parenti periti nei combattimenti dell'ultimo conflitto mondiale, e bandiere e stendardi delle unità di loro appartenenza. Presenti il presidente dell'entità e leader serbo-bosniaco Milorad Dodik e tutte le altre più alte autorità locali. Al corteo ha partecipato anche l'ambasciatore russo in Bosnia-Erzegovina Igor Kalabukhov, che ha esaltato il coraggio e l'eroismo di tutti coloro che combatterono e diedero la loro vita per sconfiggere il nazifascismo. (ANSAmed).