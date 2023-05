G20 per prima volta in Brasile,Rio scelta come sede nel 2024

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 09 MAG - Rio de Janeiro è stata scelta per ospitare il G20 nel novembre 2024: lo rende noto il quotidiano O Globo, secondo cui le autorità brasiliane hanno scelto la metropoli carioca invece della capitale, Brasilia, per il vertice, che si svolgerà per la prima volta in Brasile.

Per il governo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva sarà anche l'occasione per rafforzare l'importanza turistica di Rio e di altre città del Paese.

Lo stesso Lula, tra l'altro, assumerà la guida del G20 il prossimo 10 dicembre, succedendo all'India, attualmente alla guida del gruppo.

Nel corso del 2024 si terranno in altre città brasiliane circa 20 incontri tematici per i ministri del G20. Oltre alle 20 maggiori economie del pianeta, saranno invitate altre nazioni e si prevede una forte presenza di leader dell'America Latina.

