Deputati francesi, 'Wagner siano nella lista dei terroristi Ue'

(ANSA) - PARIGI, 09 MAG - Unanime via libera dell'Assemblea Nazionale francese a una risoluzione che chiede di iscrivere il gruppo di mercenari russi Wagner sulla lista Ue delle organizzazioni terroristiche. Il testo non vincolante invita il governo francese a "mobilitarsi diplomaticamente" affinché l'Ue acceda a questa richiesta, permettendo così di sanzionare più efficacemente i miliziani di Wagner e chi li sostiene sul piano finanziario. "Assassini, tortura, stupri: i crimini del gruppo Wagner non possono restare senza risposta. Lavoriamo in questo senso, con i nostri partner europei", ha twittato la ministra degli Esteri francese Catherine Colonna. (ANSA).