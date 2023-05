Biden farà una visita storica ;;in Papua Nuova Guinea

La Casa Bianca ha annunciato che Joe Biden, nel pieno di un'offensiva diplomatica per contrastare la Cina, farà una "tappa storica" in Papua Nuova Guinea a maggio, tra il vertice del G7 in Giappone e il summit dei leader Quad in Australia. "Questa visita - la prima di un presidente Usa in carica in uno Stato insulare del Pacifico - rafforza ulteriormente il partenariato cruciale" degli Stati Uniti con i Paesi dell'area, ha sottolineato in un comunicato la portavoce del presidente Usa, Karine Jean-Pierre.