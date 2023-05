L'ex premier pachistano Imran Khan è stato oggi arrestato durante un'udienza in tribunale per una dozzina di casi in sospeso da quando è stato rimosso dall'incarico l'anno scorso. "Imran Khan è stato arrestato per i caso di Trust Qadir", ha detto l'account Twitter ufficiale di polizia di Islamabad, riferendosi a un caso di corruzione.