Zelensky, la Russia sarà sconfitta come lo fu il nazismo

(ANSA) - KIEV, 08 MAG - La Russia sarà sconfitta "nello stesso modo" in cui lo fu il nazismo nel 1945: parola del presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha rilasciato una dichiarazione alla vigilia del 9 maggio, data nella quale in Russia e nei Paesi dell'ex Urss si celebra la Giornata della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, come viene chiamata la seconda Guerra Mondiale.

"Tutto il male che la Russia moderna porta con sé sarà sconfitto nello stesso modo in cui fu sconfitto il nazismo", ha dichiarato Zelensky sui social, ribadendo la promessa di "liberare" tutti i territori ucraini occupati dalle forze di Mosca. (ANSA).