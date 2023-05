Tajani, la difesa unica europea per il riequilibrio nella Nato

"La difesa unica europea non è soltanto un fatto economico, anche se a fronte di maggiori investimenti a lungo termine si risparmia: è un messaggio al mondo che c'è una politica estera dell'Europa, perché se non si batte bandiera non c'è politica estera. Se vogliamo essere protagonisti come Ue e avere un riequilibrio tra Stati Uniti e Europa dobbiamo avere una forza maggiore all'interno della Nato.

Che non significa essere guerrafondai, ma avere una visione strategica". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani alla presentazione dello studio del Parlamento europeo sui costi della non Europa, oggi a Roma.

Tajani ha poi parlato dell'allargamento del mercato europeo: "Il mercato interno può essere rafforzato, si va verso l'allargamento dell'Ue, anche pensando all'Ucraina e agli altri Paesi candidati. Oggi i 220 miliardi di business delle imprese italiane sono tanti, pensiamo a quanto potrebbe aumentare il valore se il mercato europeo si allarga ai Balcani e all'Ucraina: il business delle nostre aziende può arrivare a oltre 300 miliardi", ha detto. (ANSA).