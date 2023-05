Putin celebra la vittoria, 'lotta agli eredi dei nazisti'

(ANSA) - MOSCA, 08 MAG - E' necessario opporsi agli "attuali eredi ideologici" del nazismo. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio inviato in occasione del 78/o anniversario della sconfitta del Terzo Reich ai leader di diverse ex repubbliche sovietiche e "ai popoli della Georgia e della Moldavia". (ANSA).