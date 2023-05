Proteste in Germania contro Roger Waters, 'è antisemita'

(ANSA) - BERLINO, 08 MAG - Con il motto "Nessun palcoscenico per l'antisemitismo" si sono svolte oggi a Colonia proteste contro il concerto in città del cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters. Il musicista è da tempo criticato per il suo sostegno alla campagna di boicottaggio anti-Israele denominata Bds. Waters è sotto accusa anche per altre posizioni, così come per la presenza durante i suoi show passati di un gonfiabile di un maiale, raffigurato con una stella di David.

Mentre il concerto a Colonia è previsto per domani, l'ex Pink Floyd ha iniziato ieri il suo tour in Germania, con uno show ad Amburgo. Altre tappe previste sono Berlino, Francoforte e Monaco di Baviera. Proprio a Francoforte il concerto doveva essere bloccato, sempre a causa delle accuse di antisemitismo, ma un tribunale ha ora accolto un ricorso del cantante e deciso che l'evento sarà autorizzato.

Lo stesso Rogers ha annunciato all'apertura dello spettacolo di Amburgo che "un tribunale a Francoforte ha stabilito che non sono un antisemita", aggiungendo poi di condannare l'antisemitismo. Come riporta Dpa, durante lo show è poi comparso di nuovo il gonfiabile di un maiale, ma questa volta senza alcuna stella di David. Ultimamente Waters è stato anche criticato per le sue dichiarazioni pro-Putin in merito alla guerra in Ucraina.

Tra chi si oppone al concerto di Rogers a Colonia c'è anche la sindaca della città, Henriette Reker, che ha scritto su Twitter: "L'antisemitismo non ha posto a Colonia. Non lo tolleriamo. Non lo tolleriamo quando è apertamente espresso o sottinteso. Non non lo tolleriamo tacitamente. Colonia mostra oggi la sua posizione". (ANSA).