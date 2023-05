Cina: Qin Gang visiterà Francia, Germania e Norvergia

(ANSA) - PECHINO, 08 MAG - Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang sarà impegnato da oggi a venerdì 12 maggio in una visita in Europa che lo porterà in Germania, Francia e Norvegia.

Lo ha riferito il portavoce del ministero Wang Wenbin in una nota online, secondo cui Qin inconterà le controparti, rispettivamente, Annalena Baerbock, Catherine Colonna e Anniken Huitfeldt.

Il ministro Qin Gang ha affermato di ritenere "un imperativo stabilizzare le relazioni sino-americane" dopo la serie di "parole e fatti errati" che ha riportato i legami in una fase di congelamento. Qin, in un incontro a sorpresa Pechino con l'ambasciatore Usa Nicholas Burns, ha detto che gli Stati Uniti devono correggere il tiro sulla questione di Taiwan e tutelare il principio dell''Unica Cina'. "Una serie di parole e azioni errate da parte degli Stati Uniti ha minato lo slancio positivo conquistato a fatica dalle relazioni sino-americane", ha detto Qin a Burns, nel resoconto della diplomazia di Pechino. (ANSA).