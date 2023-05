Biden sfida l'età e prova a tenersi in forma ma ama i carboidrati

Cibo più sano e fisioterapia: Joe Biden sfida l'età avanzata anche così, ma le difficoltà non mancano, come riferisce Axios, rivelando un braccio di ferro alla Casa Bianca tra il presidente, che ama i carboidrati, e la first lady Jill, che - insieme ad alcuni stretti collaboratori - spinge il marito a mangiare più pesce e verdure nel tentativo di mantenerlo in salute per la nuova corsa alla Casa Bianca.

Ma Biden mangia "come un bambino", hanno confessato alcuni suoi consiglieri.

I suoi piatti preferiti comprendono i panini con burro d'arachidi e marmellata, sandwich Blt (pancetta, lattuga e pomodori), pizza, biscotti, spaghetti con burro e salsa di pomodoro, nonché il gelato che a volte mangia nella versione completamente guarnita. Essendo astemio non fa uso di alcolici ma beve il Gatorade all'arancia.

Nel suo libro di memorie pubblicato lo scorso anno, la sorella di Biden, Val, ha raccontato di una cena privata alla Casa Bianca dove la first lady aveva scelto il menù: salmone in un guscio di pasta frolla con un mix verdure. "Dannazione, mi fa mangiare sempre questa roba sana", avrebbe detto Biden, riferendosi a sua moglie. Ma non appena Jill lo perse di vista, Biden si consolò con una fetta di torta al limone e finì una confezione di gelato con gocce di cioccolato.

Per tenersi in forma il presidente fa esercizi ogni mattina con un fisioterapista ma ha ammesso che se salta la ginnastica lo nota: "se la lascio perdere per una settimana lo sento", ha confessato, ricordando che invece una volta "nulla sarebbe cambiato."