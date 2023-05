Sudan: Lega Araba, urge un cessate il fuoco completo e duraturo

(ANSAMed) - BEIRUT, 07 MAG - Il Sudan ha bisogno di un "urgente cessate il fuoco completo e duraturo" che consenta alle parti sudanesi di risolvere il conflitto con una soluzione politica, senza interferenza straniera e nel pieno rispetto delle istituzioni e nel rispetto della sovranità e dell'unità del paese.

Sono i punti principali del testo della proposta di risoluzione avanzata oggi dai ministri degli esteri arabi riuniti al Cairo in una riunione d'emergenza dell'organizzazione inter-araba e dedicata proprio alla crisi in Sudan.

La riunione del Cairo si è svolta mentre sono in corso a Gedda, in Arabia Saudita, colloqui inter-sudanesi tra rappresentanti delle parti militari in lotta a Khartum.

