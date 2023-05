Podolyak, scontro Prigozhin-Shoigu è per distogliere attenzione

(ANSA) - KIEV, 07 MAG - Una discussione per "distogliere l'attenzione". Così il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak ha bollato lo scontro pubblico degli ultimi giorni tra il fondatore dei Wagner Yevgeny Prigozhin e il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu.

"Il dibattito pubblico offensivo all'interno del "triangolo speciale" Prigozhin - Kadyrov - Shoigu con il silenzio complice di Surovikin non ha bisogno di essere discusso affatto... Non riguarda affatto la guerra/Bakhmut/informazioni operative sullo stato delle cose, ma solo una primitiva distrazione dell'attenzione. Ora, la cosa principale è la calma prima della tempesta, l'accumulo di armi e la distruzione delle retrovie russe...". (ANSA).