Il capo degli affari umanitari Onu a Gedda ai colloqui sul Sudan

(ANSA) - RIAD, 07 MAG - Il capo degli Affari umanitari dell'Onu Martin Griffiths è da oggi in Arabia Saudita, che sta ospitando i negoziati preliminari per un cessate il fuoco in Sudan, dilaniato oramai da tre settimane da una sanguinosa guerra tra l'esercito regolare e le forze paramilitari, con un bilancio di almeno 700 morti.

"Martin Griffiths è attualmente a Gedda e lo scopo della sua visita è discutere di questioni umanitarie in Sudan", ha detto la sua portavoce Eri Kaneko. (ANSA).