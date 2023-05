Folla oceanica al comizio di Erdogan a Istanbul, '1,7 milioni'

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Ad una settimana dalle elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia, il presidente Recep Tayyip Erdogan, 69 anni, ha tenuto oggi un comizio a Istanbul al quale hanno partecipato almeno 1,7 milioni di persone. Lo scrive Anadolu. precisando che il presidente ha salutato la folla e ha ricordato i risultati ottenuti nei suoi ventuno anni al potere.

Il leader turco ha affermato che il suo governo ha "triplicato il reddito nazionale, costruito 10,5 milioni di nuove case e fornito casa alle famiglie". Erdogan ha poi criticato l'opposizione turca per la loro "retorica ostile sui droni" e si è impegnato a "migliorare ulteriormente l'industria della difesa". Sull'energia, ha ricordato le riserve di gas naturale e petrolio del valore di miliardi di dollari scoperte nel Mar Nero e nell'area meridionale di Gabar che sono state "messe a disposizione della nazione turca". Il 'sultano' ha anche affermato che il suo governo sta attuando il "Grande progetto del tunnel di Istanbul", che - ha detto - "sarà il terzo tunnel che attraverserà il Mar di Marmara".

Le elezioni in Turchia si svolgeranno domenica 14 maggio. Al ballottaggio presidenziale, gli elettori dovranno scegliere tra il capo di Stato uscente che cerca il terzo mandato da presidente, e altri tre sfidanti, tra cui Kemal Kilicdaroglu, 74 anni, vero avversario di Erdogan, e leader del Partito popolare repubblicano (Chp), che rappresenterà l'opposizione unita al voto presidenziale. Gli altri due sono Muharrem Ince e Sinan Ogan. (ANSA).