Trump insiste, 'sono una star, con le donne faccio come voglio'

(ANSA) - WASHINGTON, 06 MAG - Donald Trump non si pente delle dichiarazioni sessiste del 2005 quando si vantò, usando un'espressione volgare sull'organo genitale femminile, che "se sei una celebrità, le donne le puoi prendere dove vuoi". Durante una video testimonianza registrata a ottobre 2022 nel processo per l'accusa di stupro della scrittrice Jean Carroll, il tycoon infatti ribadisce: "E' stato così per mille anni, sfortunatamente o fortunatamente". Il filmato è stato mostrato ai giurati mercoledì e giovedì e oggi trasmesso dalla Cnn. Alla domanda se egli si considerasse una "star" l'ex presidente ha poi risposto: "Direi di sì, mi si puo' definire cosi'". (ANSA).