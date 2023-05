Polizia di Londra arresta decine di attivisti all'incoronazione

(ANSA) - LONDRA, 06 MAG - La polizia di Londra ha già compiuto decine di arresti fra i manifestanti che protestano contro l'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla.

Oltre ai sette anti-monarchici del movimento Republic fermati da Scotland Yard, incluso il loro leader Graham Smith, il gruppo ambientalista Just Stop Oil ha affermato che 19 dei suoi attivisti sono finiti in manette lungo il percorso della processione reale. La polizia aveva avvertito sul fatto che avrebbe avuto una "bassa" tolleranza per i tentativi di interrompere l'incoronazione di Carlo III. (ANSA).