Incoronazione, presenti anche first lady e premier Ucraina

(ANSA) - LONDRA, 06 MAG - Si va ormai completando l'ingressi degli ospiti d'onore nell'abbazia di Westminster, a ridosso dell'inizio della cerimonia solenne d'incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, a cui sono stati invitati circa 2000 fra dignitari stranieri e britannici, teste coronate, personalità del mondo della cultura, dello show business, dell'impegno sociale.

Fra i rappresentanti degli Stati esteri la first lady ucraina Olena Zelenska, chiamata a rappresentare il marito Volodymyr, à accompagnata a sorpresa anche dal primo ministro Denys Shmyhal.

Mentre per gli Usa c'è pure la first lady Jill Biden, in assenza del marito Joe, entrata con un fiore in testa ma senza il copricapo indossato da quasi tutte le altre donne presenti e senza essere promossa nell'ordine delle priorità al livello dei capi di Stato: destinati ad accomodarsi per ultimi (incluso, per l'Italia, il presidente Sergio Mattarella), giusto prima dell'ingresso dei membri di casa Windsor.

Stanno intanto già provando i musicisti che eseguiranno brani scelti dallo stesso sovrano, sotto la guida del celeberrimo direttore d'orchestra John Eliot Gardiner. Mentre non mancano fra i banchi celebrities come il cantautore australiano Nick Cave, dichiaratamente filo monarchico, o le popstar americana Lionel Ritchie e Katy Perry.

Per le strade, al di là del fermo di polizia di una frangia di attivisti repubblicani, cresce parallelamente il numero di fan e curiosi decisi ad assistere all'evento, incuranti del cielo grigio e della pioggerellina che da stamane cade a intermittenza su Londra. (ANSA).