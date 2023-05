Il logo dell'incoronazione di re Carlo disegnato da ex di Apple

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - L'emblema ufficiale dell'incoronazione di re Carlo III è stato creato dall'ex capo designer di Apple, Jony Ive che nell'era Steve Jobs ideò lo stile di prodotti iconici come l'iPhone e l'iPod. Il disegno onora l'amore del monarca per la natura unendo la flora che simboleggia le quattro nazioni del Regno Unito in un'unica immagine. La rosa d'Inghilterra, il cardo di Scozia, il narciso del Galles e il trifoglio dell'Irlanda del Nord formano un'immagine della corona di Sant'Edoardo, che sarà posta sulla testa del nuovo re oggi 6 maggio.

Lo stemma condiviso da Buckingham Palace è reso nei colori della bandiera dell'Unione, con la corona raffigurata in blu circondata da ulteriori disegni delle quattro piante in rosso, il tutto su sfondo bianco. "Il design è stato ispirato dall'amore di re Carlo per il pianeta, la natura e la sua profonda preoccupazione per i problemi climatici - ha dichiarato Ive - L'emblema parla del felice ottimismo della primavera e celebra l'inizio di questa nuova era per il Regno Unito".

L'emblema è stato disegnato da Jony Ive e dal suo collettivo creativo, LoveFrom, la società che ha creato dopo essere andato via da Apple nel 2019. Ive, cittadino britannico, detiene circa 14.000 brevetti in tutto il mondo, oltre a dottorati nelle Università di Oxford e Cambridge, nonché del Royal College of Art, di cui è cancelliere. (ANSA).