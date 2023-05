Harry siederà in terza fila con i cugini a Westminster Abbey

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il principe Harry sarà seduto in terza file nell'Abbazia di Westminster durante la cerimonia per l'incoronazione di Carlo III, insieme con i cugini. Lo riferiscono media britannici. Il duca di Sussex sarà seduto fra il marito della cugina principessa Eugenia, Jack Brooksbank, e la principessa Alexandra.

In prima fila invece i 'reali senior': il principe William con la moglie Kate, il principe Edoardo con la moglie Sophie e i loro figli.

Harry è giunto ieri a Londra dalla California per partecipare all'incoronazione, non è accompagnato da Meghan come preannunciato e si prevede che rientri negli Stati Uniti subito dopo l'evento, per essere presente al quarto compleanno del figlio Archie che coincide proprio con il giorno dell'incoronazione di Carlo III. . (ANSA).