Gb, timori di attacchi dietro cancellazioni parate 9 maggio

(ANSA) - KIEV, 06 MAG - Le preoccupazioni della leadership russa sulla sua vulnerabilità agli attacchi e le potenziali proteste pubbliche sulla guerra in Ucraina hanno contribuito alla decisione di annullare molte parate del Giorno della Vittoria del 9 maggio, citando problemi di sicurezza. Lo sostiene il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento di intelligence.

Il ministero ha affermato che sei regioni russe, la Crimea occupata e 21 città hanno annullato le loro parate che ricordano la vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista. "La tempistica dell'attacco con drone al Cremlino pochi giorni prima del Giorno della Vittoria mostra la crescente vulnerabilità della Russia a tali attacchi e ha quasi certamente aumentato la percezione della minaccia della leadership russa rispetto agli eventi del Giorno della Vittoria. E' probabile che anche le possibilità di proteste per la guerra in Ucraina abbiamo influenzato i calcoli della leadership russa", scrive il ministero su Twitter, aggiungendo che probabilmente la celebrazione del Giorno della Vittoria di Mosca si svolgerà ma su scala ridotta. (ANSA).