Tory arretrano nel primo test elettorale locale per Sunak

Arretramento Tory secondo previsione alle elezioni amministrative svoltesi ieri in circa metà del territorio dell'Inghilterra, la nazione di gran lunga più popolata del Regno Unito, dove diversi milioni di persone erano chiamate a rinnovare 230 consigli locali e circa 8000 seggi di consigliere; oltre a quattro poltrone di sindaci in altrettante città di medie dimensioni. Lo certificano i dati parziali dello scrutinio, fermi per ora a circa un terzo del totale, ma già al centro di analisi e commenti.

Il premier Rishi Sunak, al primo test elettorale a sei mesi dal suo arrivo alla leadership sull'onda delle turbolenze interne al partito conservatore di governo sfociate prima nella caduta di Boris Johnson, poi nell'effimera quanto disastrosa parentesi di Liz Truss, ha ammesso che i risultati si stanno confermando "deludenti"; pur dicendo d'intravvedere segnali di ripresa per la sua formazione su alcuni "fronti elettorali chiave" rispetto al trend di qualche mese fa. Mentre il leader dell'opposizione laburista, Keri Starmer, e i suoi, esultano per i guadagni attribuiti al Labour - seppure per ora inferiori alle attese migliori dei sondaggi - evocando la prospettiva di una "bocciatura" senza appello per i Tories dopo 13 anni di governo.

Al momento i conservatori registrano la perdita di 200-300 consiglieri in un terzo di quei consigli nei quali in totale nel 2019 avevano conquistato oltre 3200 seggi; mentre i laburisti (che nell'intera platea delle amministrazioni coinvolte dal voto di ieri ne avevano 2000) salgono finora di circa 150. Sottraggono inoltre la maggioranza ai rivali in tre consigli cruciali sulla settantina scrutinata, avviandosi ben oltre la quota 50 sfiorata 4 anni fa. Il tutto in uno scenario nel quale i conservatori sono viceversa destinati a calare rispetto agli 85 che guidavano. In termini di percentuali nazionali, il partito di Sunak viene proiettato dal voto odierno 8 punti percentuali sotto quello di Starmer. Il quale ultimo, con uno scarto del genere ripetuto alle elezioni politiche previste entro fine 2024, avrebbe sulla carta a portata di mano la riconquista del governo nazionale. La parrocchia Tory cede del resto la maggioranza che aveva sottratto a fine 2019 sotto la leadership di Johnson ai laburisti in diverse aree dello storico ex muro rosso dell'Inghilterra centro-settentrionale; mentre in alcune delle sue roccaforti del sud, se i laburisti non sfondano, a fare concorrenza sono i Liberaldemocratici centristi di Ed Davey: irrimediabilmente terza forza e tuttavia in grado di aumentare più di tutti in proporzione come numero di consiglieri locali. Oltre che a togliere al partito di Sunak la guida dell'amministrazione di Windsor, territorio-simbolo della monarchia laddove è il castello in cui re Carlo III e la regina Camilla saranno festeggiati giusto domenica 7 in un grande concerto celebrativo sulla scia della loro incoronazione solenne di domani nell'abbazia di Westminster.