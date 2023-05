Siccità: stop alla vendita di piscine nel sud della Francia

Il governo francese ha annunciato che nei Pirenei Orientali sarà vietata la vendita delle piscine fuori terra. Una scelta dovuta alla siccità che ha colpito la regione, in particolare l'area dei fiumi Têt e Agly.

Il ministro della transizione ecologica Christophe Béchu ha spiegato che così coloro che acquistano le piscine "non avranno la tentazione di riempirle anche quando non è permesso".

L'area dei Pirenei Orientali sta affrontando una crisi idrica particolarmente persistente e a partire dal prossimo 10 maggio saranno introdotte una serie di regole per affrontare la carenza d'acqua. Le misure già introdotte includono il divieto di lavare le automobili e innaffiare i giardini.