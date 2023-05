La voce di Carlo e Camilla sulla metro a Londra

Operazione simpatia a sorpresa dei reali, stamattina nelle stazioni della tentacolare ed affollata metropolitana di Londra, la popolare 'tube': dove frotte di viaggiatori hanno potuto ascoltare un messaggio registrato direttamente da re Carlo III - anche a nome della regina Camilla - invece di quello dell'usuale voce impersonale chiamata a dare indicazioni e raccomandazioni di prudenza. Una trovata concepita evidentemente per cercare di dare ossigeno alla popolarità del primogenito di Elisabetta II e di dare un'immagine più a portata di mano della monarchia fra la gente comune, alla vigilia della cerimonia solenne dell'incoronazione di Carlo e Camilla attesa domani nell'abbazia di Westminster.

"Mia moglie ed io - recita il messaggio, nell'accento inconfondibile della voce del sovrano - auguriamo a voi e alle vostre famiglie un meraviglioso Coronation Weekend. Ovunque stiate andando, speriamo possiate fare un viaggio sicuro e piacevole". Quindi, l'avvertimento rituale di ogni fermata della tube: "E ricordate, per favore... mind the gap", espressione divenuta ormai proverbiale per segnalare il pericolo d'inciampare, traducibile come "occhio allo spazio" (fra il treno e la banchina).

L'improvvisata è stata accolta da sorrisi e moti di approvazione su diversi vagoni, stando a testimonianze episodiche raccolte qua o là. E segue di un giorno l'analoga iniziativa di pr affidata ieri al principe William, erede al trono, protagonista in prima persona con la consorte Kate (e scorta discretamente al seguito) d'un viaggio sulla metro di Londra dalla stazione di Acton a quella di Tottenham Court Road. Nonché di una visita a un pub pieno di gente, in occasione di una campagna sociale di sostegno a chi lavora nel settore dell'ospitalità.

