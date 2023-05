Gli attacchi degli al Shabaab in Somalia 'ridotti del 70%'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Le autorità somale hanno annunciato che le continue operazioni militari contro il gruppo terroristico degli al Shabaab hanno ridotto del 70% i loro attacchi in tutto il Paese. Lo scrive la Bbc, precisando che oggi il governo somalo - nel corso della sua riunione settimanale presieduta dal primo ministro Hamsa Abdi Barre -, ha detto che hanno avuto successo anche gli sforzi per garantire la stabilità nella capitale Mogadiscio, consentendo agli stessi somali di osservare pacificamente il mese sacro del Ramadan.

Le forze governative, sostenute dalle milizie dei clan, stanno infatti conducendo un'offensiva contro gli al Shabaab dall'agosto del 2022. Prima di questa operazione, i jihadisti avevano intensificato gli attacchi, in particolare a Mogadiscio e contro le basi dell'esercito, uccidendo decine di funzionari governativi, ma anche civili ed esponenti delle forze armate.

(ANSA).