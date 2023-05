Carlo III saluta la folla fuori dal palazzo, 'amo l'Italia'

(ANSA) - LONDRA, 05 MAG - Fuori programma anche con alcuni giornalisti e ammiratori italiani, oggi pomeriggio, per re Carlo III, dinanzi all'ingresso di Buckingham Palace, prima del ricevimento da lui offerto assieme alla regina Camilla ai leader stranieri già arrivati a Londra - incluso il presidente Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura - per assistere domani alla cerimonia della sua incoronazione formale nell'abbazia di Westminster.

Il sovrano, 74 anni, apparso sorridente in abito blu, si è fermato a stringere mani e a scambiare battute con diverse persone accalcate dietro le transenne; mentre lungo il percorso del corteo reale di domani non manca chi - tra fan e curiosi - si è già accampato fin dalla notte scorsa pur di assicurarsi la prima fila.

Il re ha risposto tra gli altri a Federico Gatti, corrispondente da Londra di Mediaset. Poi, alla domanda di alcuni connazionali che si presentavano come italiani e gli chiedevano se egli amasse l'Italia, ha risposto assentendo con il capo: "I do, I do".

Carlo III, da erede al trono, ha visitato una ventina di volte o poco meno la Penisola: sia da solo, sia con la defunta principessa Diana, sua prima moglie e madre dei suoi figli William e Harry, sia con l'attuale consorte Camilla. (ANSA).