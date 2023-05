Zelensky insiste, 'Corte speciale per l'aggressione russa'

(ANSA) - KIEV, 04 MAG - "Dobbiamo trasformare l'esperienza del processo di Norimberga in una regola operativa. E' per questo che insistiamo nella creazione di un tribunale" speciale per il crimine di aggressione della Russia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla Corte penale internazionale all'Aia.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla Corte penale internazionale dell'Aia ha detto che solo "la creazione di un tribunale speciale per l'aggressione russa sarebbe in grado di rispondere all'aggressione di Mosca" "E' ingiusto nei confronti delle generazioni future lasciare problemi che non possiamo risolvere ora", è "sbagliato che qualcuno abbia paura di dare piena forza alla giustizia: questa è "la guerra che non volevamo, quella che deve essere l'ultima".

Il presidente ha ricevuto un lungo applauso a conclusione del suo discorso. (ANSA).