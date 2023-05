Zelensky, 'controffensiva avrà successo ma perderemo vite'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Crediamo nel successo della nostra controffensiva, non pensiamo che non ce la faremo. Sappiamo qual è l'obiettivo. Ma vittoria non è la parola giusta perchè anche se vinci perdi anche, intendo perdi vite umane": lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa congiunta con il premier olandese Mark Rutte alla Catshuis, la residenza ufficiale del primo ministro olandese all'Aia.

"E' tempo di prendere decisioni positive per l'Ucraina sui moderni caccia. Non c'è alcuna motivazione razionale per rimandare" l'invio di tali armi. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con i primi ministri olandese e belga.

"De facto, l'Ucraina è già diventata parte della Nato. Per questo dovrebbe diventarne parte anche de iure". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa con i primi ministri olandese e belga. "Nei mesi scorsi abbiamo avuto messaggi positivi da alcuni Paesi. Ma abbiamo bisogno di più di porte aperte al summit di Vilnius. Ma siamo realisti, non diventeremo membri della Nato durante la guerra, ma vorremmo ricevere il chiaro messaggio che ci saremo dopo la guerra".

