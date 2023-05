Prigozhin, 'fuori discussione rispondere a un drone con atomica'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Posso dire che l'uso di armi nucleari in risposta a un drone è, ovviamente, fuori discussione". Lo ha scritto su Telegram il capo del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, commentando la possibile reazione di Mosca al presunto attacco ucraino sul Cremlino con i droni .

Per Prigozhin "prima di tutto dobbiamo mettere alle strette il responsabile della guerra con i droni, capire come questo potrebbe accadere in linea di principio, e poi fare ogni sforzo per renderci una potenza leader nello sviluppo della tecnologia dei droni e rispondere esattamente con lo stesso tipo di droni".

"Così com'è - ha concluso il capo della Wagner -, sembriamo dei pagliacci che minacciano di 'bombardare' per un drone per bambini". (ANSA).