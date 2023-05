Legale,'Bolsonaro non ha avuto accesso al certificato Covid'

(ANSA) - BRASILIA, 04 MAG - Uno dei legali di Jair Bolsonaro ha affermato che l'ex presidente brasiliano non ha avuto accesso al certificato di vaccinazione contro il Covid-19, prima di recarsi negli Stati Uniti, lo scorso 30 dicembre.

"Precisiamo: il presidente non vi ha mai avuto accesso, non ha mai saputo la password, non è mai entrato nel sito governativo. Non c'è stata richiesta di scaricare il certificato di vaccinazione", ha dichiarato l'avvocato Fabio Wajngarten.

Ieri la polizia federale ha perquisito la residenza dell'ex leader di destra a Brasilia, nell'ambito di un'operazione autorizzata dal giudice della Corte suprema (Stf), Alexandre de Moraes,durante la quale è stato arrestato un ex aiutante di Bolsonaro, il tenente colonnello Mauro Cid Barbosa.

Secondo la polizia federale, il libretto vaccinale di Bolsonaro sarebbe stato falsificato per entrare negli Stati Uniti, dove è rimasto 3 mesi.

"Per il presidente della Repubblica non è richiesto alcun certificato. Per i Paesi in cui è richiesto il vaccino, il presidente ha fatto il test prima del viaggio o ha rifiutato l'invito", ha precisato Wajngarten. (ANSA).