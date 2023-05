First Lady Zelenska incontra a Downing Street la moglie di Sunak

(ANSA) - LONDRA, 04 MAG - La first lady ucraina, Olena Zelenska, è arrivata oggi a Londra ed è stata ricevuta a Downing Street da Akshata Murty, moglie del premier britannico Rishi Sunak. Si sono scambiate un affettuoso saluto prima di posare davanti ai fotografi ed entrare nella residenza del primo ministro per un incontro bilaterale all'insegna dei rapporti strettissimi tra Regno Unito e Ucraina, in particolare contro l'invasione russa.

Le due first lady si erano già incontrate a Londra nel novembre del 2022. Nelle scorse settimane era stata anticipata la partecipazione di Zelenska all'incoronazione solenne di re Carlo III (in programma sabato) in rappresentanza di Kiev e del marito Volodymyr. La first lady aveva rappresentato l'Ucraina anche ai funerali della regina Elisabetta II lo scorso settembre e le era stato riservato un trattamento coi massimi onori, paragonabile a quello di un capo di Stato. (ANSA).