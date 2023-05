Colombia: Forum internazionale Alimentarte esplora l'Amazzonia

(ANSA) - BOGOTÀ, 04 MAG - Numerosi chef, sommelier e esperti d'America Latina e Europa, fra cui l'Italia, parteciperanno il 30 e 31 maggio prossimi a Bogotà, in Colombia, alla decima edizione del Forum gastronomico internazionale di Alimentarte.

L'iniziativa, riferisce il quotidiano El Espectador, si svolgerà ancora una volta in collaborazione con il Basque Culinary Center (il più importante centro accademico e di formazione sulla gastronomia del mondo), per un evento che esaminerà i principali temi di attualità nazionale e internazionale relativi all'evoluzione della gastronomia e in particolare alle sue esperienze di sostenibilità.

Con il contributo di rappresentanti di Spagna, Colombia, Italia, Messico, Brasile, Perù, Bolivia, Cile e Argentina, i partecipanti esamineranno fra l'altro nell'edizione 2023 dell'iniziativa la regione amazzonica, come asse territoriale e di integrazione per la gastronomia regionale latinoamericana.

A livello locale, sostengono gli organizzatori del Forum, l'Amazzonia "può essere considerata per le sue risorse alimentari e per la rilevanza ambientale, un pilastro fondamentale per la generazione di mezzi di sussistenza sostenibili per le comunità che la abitano e ne conservano la foresta". (ANSA).