Cisgiordania: 2 palestinesi uccisi in scontri con Israele

Due palestinesi sono stati uccisi in scontri con l'esercito israeliano durante un'operazione nella città vecchia di Nablus in Cisgiordania. Lo ha riferito l'agenzia Wafa che cita il ministero della sanità locale.

L'esercito israeliano ha confermato che sta operando in città.

Secondo testimoni oculari citati dai media, l'esercito ha circondato due case della città vecchia, una delle quali appartiene a Mohammad al-Azizi, fondatore del gruppo militante armato 'Fossa dei Leoni', ucciso lo scorso anno.



E' morta in un ospedale di Nablus (Cisgiordania) la giovane palestinese colpita dal fuoco di un militare israeliano nel villaggio di Hawara dopo aver accoltellato un militare. Lo fa sapere il ministero palestinese della Sanità, citato dall'agenzia di stampa Maan, secondo cui la donna è stata identificata in Iman Odeh di 26 anni. L'agenzia aggiunge che la Mezzaluna Rossa (equivalente locale della Croce Rossa) ha accusato l'esercito israeliano di aver impedito ad una sua ambulanza di raggiungere tempestivamente la ferita.