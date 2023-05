Belgio, fermati sette sospetti jihadisti

( Sette sospetti terroristi jihadisti sono stati fermati della polizia belga nel corso di una retata nella regione delle Fiandre. Lo riferisce la procura federale del Belgio, indicando che "quasi tutti gli indagati sono di origine cecena (tre di loro hanno anche nazionalità belga) e appartengono a un gruppo di ferventi sostenitori dello Stato islamico".

Per tutti l'accusa è di essere in procinto di preparare un attacco terroristico in Belgio. (ANSA).