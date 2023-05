Accoltella due bambine a Berlino, l'aggressore in psichiatria

Intorno alle 15 di ieri due bambine di 7 e 8 anni sono state accoltellate nel cortile della scuola Evangelica di Neukoelln, a Berlino, da un uomo trentottenne tedesco che soffre di una patologia psichica. Una di loro sarebbe in pericolo di vita, mentre l'altra sarebbe stata ferita in modo serio. Le due sono state portate in ospedale in elicottero.

La procura di Berlino ha ordinato per l'uomo il ricovero in un centro psichiatrico uomo. Lo ha affermato la portavoce della Procura. L'uomo, che ha aspettato le forze dell'ordine dopo l'attacco, non avrebbe alcun legame con le vittime. Questi dettagli non sono però al momento stati confermati dalla polizia. L'arma del crimine sarebbe stata già trovata.

Le autorità di Berlino presumono che l'uomo non sia stato mosso da moventi politici o religiosi. Le motivazioni del gesto non sono però ancora note. Lo ha detto una portavoce del dipartimento Istruzione del governo cittadino, come riporta Dpa.