Visita a sorpresa del presidente Zelensky in Finlandia

(ANSA) - STOCCOLMA, 03 MAG - Il presidente Volodymyr Zelensky è oggi a Helsinki, in Finlandia, dove più tardi dovrebbe tenere una conferenza stampa con l'omologo Sauli Niinisto. Lo riferisce il quotidiano finlandese Helsingin Sanomat.

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky si trova a Helsinki in una visita tenuta segreta al pubblico fino all'ultimo minuto. Dopo l'incontro con il presidente della Finlandia Sauli Niinistö e Petteri Orpo, vincitore delle elezioni e probabile futuro Premier della Finlandia terrà una conferenza stampa presso il palazzo presidenziale.

In seguito Zelensky incontrerà anche gli altri leader dei Paesi Nordici, il premier svedese Ulf Kristersson, la danese Mette Fredriksen e il norvegese Jonas Gahr St›re. All'ordine del giorno gli aggiornamenti sulla guerra e una discussione su come i Paesi Nordici possano continuare a sostenere l'Ucraina. Si parlerà inoltre dei rapporti tra l'Ucraina, la Nato e l'Unione Europea, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica finlandese Yle. Ci si aspetta una seconda conferenza stampa in serata dopo il secondo incontro. (ANSA).