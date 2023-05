Usa 2024: Trump + 36% su DeSantis tra gli elettori repubblicani

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAG - Donald Trump e' avanti del 36% su Ron DeSantis, suo potenziale rivale alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024. Lo rivela un nuovo sondaggio di Cbs e YouGov, secondo cui tra gli elettori del Grand Old Party l'ex presidente e' al 58%, mentre il governatore della Florida (che non si e' ancora candidato) al 22%. E un ulteriore 18% sta valutando la possibilità di sostenere il tycoon. La proiezione mostra come le recenti vicende giudiziarie di Trump abbiamo mobilitato la base elettorale in sua difesa, mentre dopo il trionfo della rielezione come governatore, DeSantis e' crollato nelle preferenze a livello nazionale. (ANSA).