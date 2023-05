Polizia, strage scuola Belgrado pianificata da un mese

(ANSA) - BELGRADO, 03 MAG - Kosta K., il ragazzo 14enne autore della strage nella scuola di Belgrado, aveva pianificato il suo gesto da almeno un mese. Lo ha detto il capo della polizia della capitale Veselin Milic. Parlando in una conferenza stampa, Milic ha aggiunto che il ragazzo era in possesso di una piantina della scuola e di un elenco di compagni di scuola da uccidere. E' stato lo stesso pluriomicida, ha detto Milic, a chiamare la polizia informandola di aver sparato a tante persone, ma non ha chiarito il motivo della strage, compiuta con una pistola calibro nove, di proprietà del padre. Il ragazzo aveva anche quattro bottiglie molotov. (ANSA).