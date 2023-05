Mangiato da un coccodrillo un pescatore disperso in Australia

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - L'uomo di 65 anni che aveva partecipato sabato a una battuta di pesca nello stato nord-orientale del Queensland, in Australia, è stato mangiato da un coccodrillo, ha dichiarato la polizia locale. Gli agenti hanno spiegato che un gruppo di pescatori ha affrontato un coccodrillo prima di pescare . Testimoni hanno detto di aver sentito l'uomo "urlare, gridare forte, e poi un grande spruzzo d'acqua". I ranger armati di fucile hanno poi sparato a due coccodrilli lunghi un metro nel Lakefield National Park, dove si era recato il gruppo di pescatori. Gli esami forensi dei due rettili "hanno identificato, purtroppo, i resti dell'uomo scomparso", ha dichiarato l'ispettore, che ha parlato di una "tragica fine". Era "un uomo molto gentile", il gestore di un pub di un villaggio rurale nel nord dello Stato, ha detto l'ispettore di polizia di Cairns Mark Henderson. Il Queensland "è il paese dei coccodrilli", ha avvertito Michael Joyce, responsabile della fauna selvatica della regione. "Se siete in acqua e soprattutto se vi trovate a Lakefield, che è specificamente designato come sito per la protezione dei coccodrilli, dovete aspettarvi di vedere i coccodrilli in quelle acque". (ANSA).