Kuwait: le elezioni parlamentari si terranno il 6 giugno

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Si terranno il 6 giugno le elezioni parlamentari nel Kuwait, due giorni dopo lo scioglimento dell'assemblea legislativa dello Stato del Golfo per decreto reale. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Kuna.

Il Parlamento del piccolo, ma ricco Paese petrolifero del Golfo era stato già sciolto nei mesi scorsi ma la Corte costituzionale lo aveva reintegrato definendo non costituzionale la decisione dell'emiro. Il nuovo scioglimento e le conseguenti elezioni sono il frutto di un prolungato braccio di ferro tra il governo e l'assemblea legislativa sulle riforme economiche e finanziarie strutturali da compiere in vista della graduale transizione energetica. Le prossime elezioni saranno le terze in tre anni e le decime dal 2006.

La costituzione del Kuwait prevede che le elezioni per un nuovo Parlamento si tengano entro due mesi dalla data di scioglimento.

Se ciò non dovesse avvenire, l'assemblea sciolta viene ripristinata con piena autorità costituzionale e si riunisce immediatamente.

Dopo lo scioglimento ufficiale per decreto di lunedì, diverse figure politiche di alto profilo hanno segnalato che avrebbero iniziato a fare campagna elettorale per le prossime elezioni, tra cui il presidente dell'Assemblea nazionale Marzouq Al Ghanim. (ANSA).