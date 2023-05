Johansson, 'la corruzione è un problema enorme nell'Ue'

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAG - "Abbiamo un enorme problema con la corruzione nell'Unione Europea. E' una minaccia alla coesione delle nostre società e al funzionamento del nostro Stato di diritto, in particolar modo quando si tratta di organizzazioni criminali, che non potrebbero operare se non facessero ampio uso di corruzione". Lo sostiene la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson presentando il pacchetto contro la corruzione.

"Il 60% delle organizzazioni criminali fa uso di corruzione e la maggioranza opera a livello transnazionale, in modo ormai simile a come agisce una multinazionale: dobbiamo intervenire". (ANSA).