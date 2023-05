Il killer di Belgrado non è punibile, ha meno di 14 anni

(ANSA) - BELGRADO, 03 MAG - Kosta K., l'autore della strage alla scuola di Belgrado, secondo la legge serba non è penalmente responsabile poiché non ha ancora compiuto 14 anni. Lo ha detto l'avvocato Aleksandar Cvejic, citato dalla Tanjug. L'adolescente sarà trasferito in un dipartimento speciale di una clinica psichiatrica.

Intanto, la polizia serba ha arrestato i genitori del ragazzo. L'adolescente conosceva il codice della cassetta di sicurezza in cui il padre metteva le armi. Il capo della polizia di Belgrado Veselin Milić ha spiegato alla Cnn che il ragazzo aveva in una borsa una pistola da 9mm, un'altra di piccolo calibro e una bottiglia molotov. Sembrerebbe che il padre fosse solito portare il figlio al poligono di tiro. Mentre per quanto riguarda la madre, al momento non è chiara quale sia l'accusa nei confronti della donna. (ANSA).