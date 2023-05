Bolsonaro, 'non ho mai negato di non essermi vaccinato'

(ANSA) - BRASILIA, 03 MAG - L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha confermato di non essersi vaccinato contro il Covid-19. "Non l'ho mai negato", ha detto rispondendo ai giornalisti, che l'hanno interrogato sulla falsificazione del suo libretto vaccinale.

"Confermo che nemmeno mia figlia Laura, di 12 anni, è vaccinata", ha poi aggiunto l'ex leader di destra, precisando che sua moglie Michelle si era invece vaccinata a suo tempo negli Stati Uniti.

"Sono sorpreso da questa operazione nella casa di un ex presidente per creare un fatto", ha continuato Bolsonaro, secondo cui "in Brasile tutto è possibile". "Se vivessimo in un Paese democratico sarebbe possibile discutere di un argomento come il vaccino, di cui è invece proibito parlare", ha concluso Bolsonaro davanti alle telecamere dei media che lo attendevano all'uscita della sua residenza a Brasilia. (ANSA).