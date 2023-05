Blinken, spero di andare in Cina entro quest'anno

(ANSA) - WASHINGTON, 03 MAG - "Spero di riprogrammare il mio viaggio in Cina entro quest'anno". Lo ha detto il segretario di Stato Antony Blinken in un intervento al Washington Post sottolineando che Usa e Pechino "devono portare avanti i loro rapporti in modo responsabile". "Devono esserci dei 'guardrail' ma questi possono essere stabiliti solo col dialogo", ha sottolineato. (ANSA).