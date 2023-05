Usa, 100mila soldati russi tra morti e feriti in 5 mesi

- Sono 100mila i soldati russi morti o feriti nella guerra in Ucraina negli ultimi 5 mesi: lo ha affermato il portavoce del Consiglio di Sicurezza statunitense, John Kirby, sottolineando che il bilancio include 20mila vittime.

L'offensiva russa nell'Ucraina orientale è fallita, ha aggiunto Kirby: in particolare a Bakhmut, nel Donbass, 'è in fase di stallo'. (ANSA).