'Rischio default Usa il primo giugno', Biden parla con McCarthy

(ANSA) - WASHINGTON, 01 MAG - Il presidente Joe Biden ha parlato con lo speaker della Camera Usa, Kevin McCarthy, dell'estensione del debito nazionale degli Stati Uniti per evitare un default. Lo ha riferito una fonte vicina ai negoziati.

Biden ha invitato McCarthy e gli altri principali leader repubblicani e democratici del Congresso "a un incontro alla Casa Bianca il 9 maggio" per discutere della questione.

Il segretario al Tesoro americano Janet L.Yellen ha messo in guardia sul rischio che gli Stati Uniti possano entrare in default il primo giugno se il Congresso non alzerà o sospenderà il limite del debito, facendo pressione sul presidente e sui legislatori per raggiungere un accordo per scongiurare lo scenario.

Come capo della ristretta maggioranza repubblicana alla Camera, McCarthy ha il controllo primario sulle questioni di bilancio degli Stati Uniti. Tuttavia, Biden ha chiarito che non accetterà l'attuale proposta dello speaker di consentire l'estensione del limite del debito Usa solo in cambio di profondi tagli alla spesa per programmi che secondo i Democratici sono vitali per gli americani. Biden oltre a McCarthy ha anche invitato all'incontro - ha reso noto la Casa Bianca - il leader della minoranza della Camera democratica Hakeem Jeffries, il leader della maggioranza del Senato democratico Chuck Schumer e il leader della minoranza del Senato repubblicano Mitch McConnell. (ANSA).