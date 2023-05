Medvedev, 'se Ordine Bandera,anche quello di Hitler e Mussolini'

(ANSA) - MOSCA, 02 MAG - "Possiamo raccomandare anche ai tedeschi di istituire l'Ordine di Adolf Hitler e agli italiani quello di Benito Mussolini". Così l'ex presidente russo Dmitry Medvedev ha commentato la notizia che sul sito del presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparsa ieri una petizione per creare l'Ordine di Stepan Bandera, il leader nazionalista ucraino che durante l'invasione nazista si alleò con le truppe di Hitler per combattere contro i sovietici.

Medevedev, che scrive sul suo canale Telegram, suggerisce provocatoriamente di istituire anche ordini intitolati ad altri dittatori europei di estrema destra del passato quali lo spagnolo Franco, l'ungherese Horthy e il rumeno Antonescu "per glorificare tutti i nazisti europei in massa".

I 300 firmatari della petizione per istituire in Ucraina l'Ordine di Bandera, scrive la testata russa Rbc, propongono che con essa venga premiato "l'eroismo e il coraggio mostrati nella difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina" da parte dei soldati. Tuttavia per essere presa in considerazione da Zelensky ogni petizione deve raccogliere almeno 25.000 firme. (ANSA).