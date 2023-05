Khamenei, 'fondamentale insegnare lo stile di vita islamico'

La Guida suprema Ali Khamenei ha definito "l'insegnamento dello stile di vita islamico" tra i "compiti fondamentali" dell'istruzione in Iran. "Rafforzare l'identità nazionale, rafforzare l'amore per il paese, dare importanza alla bandiera nazionale e insegnare lo stile di vita islamico sono tra i più fondamentali compiti", ha detto Khamenei, come riporta il suo account Twitter, in un discorso a Teheran in occasione della Settimana nazionale degli Insegnanti le cui celebrazioni sono in corso in Iran.