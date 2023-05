Floyd: quarto agente condannato per favoreggiamento in omicidio

(ANSA) - WASHINGTON, 02 MAG - Un ex agente di polizia di Minneapolis che ha impedito ai passanti di intervenire mentre i suoi colleghi bloccavano a terra l'afroamericano George Floyd agonizzante è stato condannato per favoreggiamento di omicidio colposo.

Tou Thao, che era già stato condannato dal tribunale federale per aver violato i diritti civili di Floyd, era l'ultimo dei quattro ex poliziotti giudicati dal tribunale statale per questo omicidio che aveva suscitato ondate di sdegno a livello internazionale. Thao aveva respinto il patteggiamento e preferito affrontare il processo. "Incoraggio' attivamente il pericoloso contenimento di Floyd da parte dei suoi tre colleghi", ha scritto il giudice Peter Cahill, che ha fissato per il 7 agosto la data della sentenza. L'afroamericano mori' soffocato dopo che un immobilizzato pancia a terra e un agente gli tenne il ginocchio suo collo per circa 10 minuti. (ANSA).